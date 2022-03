Wegen des Kriegs in der Ukraine sind Millionen Menschen auf der Flucht. Wie viele in Ludwigshafen ankommen werden, weiß derzeit niemand. Die Stadtverwaltung bereitet sich auf die Kriegsflüchtlinge vor. Auch die Hilfsbereitschaft der Bürger ist sehr groß.

Gibt es schon Ukraine-Flüchtlinge in der Stadt?

Ja, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Die ersten Menschen aus der Ukraine seien bereits hier eingetroffen und es gebe erste Anfragen an die Stadtverwaltung. Ein eigens eingerichtetes Team kläre die rechtlichen Fragen des Aufenthalts und vermittle Unterbringungsmöglichkeiten. Wie viele Menschen bereits da sind, könne sie nicht sagen, meint die OB. „Wir wissen auch nicht, was auf uns zukommt“, sagt Steinruck.

Muss sich die Stadt alleine um alle Kriegsflüchtlinge kümmern?

Nein. Vereinfacht gesagt, gibt es drei Gruppen unter den Flüchtlingen: Dies sind zum einen Vertriebene, die auf der Durchreise sind. Wie alle Ukrainer dürfen sich diese Menschen 90 Tage frei in Deutschland ohne ein Visum bewegen. Eine andere Gruppe von Vertriebenen kommt gezielt nach Ludwigshafen, um hier längerfristig bei Verwandten zu bleiben. Diese Menschen brauchen nach drei Monaten eine Aufenthaltserlaubnis, die sie bei der Stadtverwaltung beantragen müssen. Wie Matthias Fuchs, Chef der Ausländerbehörde, weiter erläutert, werden diese Flüchtlinge registriert und bekommen eine Bestätigung über den Antrag, eine Art Ausweis mit Foto. Außerdem gibt es noch Vertriebene, die hier ankommen und keine Unterkunftsmöglichkeit haben. Diese Menschen werden zunächst von der Stadt an die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Speyer (AfA) in der ehemaligen Kurpfalz-Kaserne verwiesen. Dort werden die Flüchtlinge registriert.

Wie hilft die Stadt Geflüchteten?

Die Verwaltung stellt Unterkünfte zur Verfügung, kümmert sich um medizinische Versorgung, vermittelt Kinder in Schulen und gibt Sachgutscheine aus. Da die Stadtverwaltung damit rechnet, dass zunächst hauptsächlich Mütter mit Kindern in Ludwigshafen ankommen werden, planen das Jugendamt und der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung spezielle Betreuungsangebote für diese Zielgruppe. Außerdem wird der Aufenthaltsstatus inklusive Arbeitserlaubnis für ein Leben in Deutschland geklärt. Dafür müssen sich die Geflüchteten registrieren lassen. Hierfür hat die Stadt eine eigene Stelle geschaffen, im vierten Obergeschoss des städtischen Bürogebäudes in der Jaegerstraße 1.

Gibt es ein Kontingent an Flüchtlingen, das die Stadt aufnehmen muss?

Ja. Der Bund weist Ländern nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel (der auch bei der Verteilung der Steuereinnahmen gilt) bestimmte Kontingente zu, die Geflüchteten werden dann von den Ländern auf die Kommunen verteilt. Rheinland-Pfalz nimmt demnach fünf Prozent der Flüchtlinge auf, die der Bund verteilt. Davon landen wiederum vier Prozent in Ludwigshafen. Bei 16.000 Flüchtlingen im Land, wären dies zirka 650 für Ludwigshafen, wie ein Rechenbeispiel zeigt. „Aber wir wissen ja noch gar nicht, wie viele Kriegsflüchtlinge in Deutschland bleiben wollen“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle in Folge des Bürgerkriegs in Syrien wurden 2000 Geflüchtete in Ludwigshafen untergebracht.

Die Stadt hat 2015/16 wegen des Syrienkriegs ihre Asylunterkünfte ausgebaut. Gibt es da freie Plätze?

„Ja, wir haben 200 Plätze in den Unterkünften zur Verfügung“, sagt Dezernentin Steeg. Theoretisch seien es noch mehr, denn viele der derzeitigen Bewohner seien keine Asylsuchenden mehr, hätten einen Job und eine Aufenthaltserlaubnis – doch auf dem freien Wohnungsmarkt fanden sie keine Unterkunft. Der Stadt stehen außerdem noch Reserven aus dieser Zeit zur Verfügung: So wurde unter anderem an der Wollstraße (West) eine Halle gebaut, die aber nicht mehr zur Unterbringung von Menschen benötigt wurde und dem städtischen Wirtschaftsbetrieb (WBL) als Lager dienen. Die Mehrzahl der Menschen, die 2015/16 in Ludwigshafen Zuflucht suchten, lebten dezentral in Wohnungen (1300). Knapp 700 waren in der Spitze in Sammelunterkünften untergebracht.

Wie sieht es aktuell mit Privatwohnungen aus?

Die Stadtspitze spricht von einer großen Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Bis Montag seien 70 Angebote für Zimmer und Wohnungen eingegangen. Auch die großen Wohnbaugesellschaften hätten signalisiert, dass sie Wohnraum für Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stellen wollen. „Wir müssen sehen, was davon geeignet ist“, sagt Dezernentin Steeg. Ein vierköpfiges Team der Stadt werde sich die Angebote nun ansehen.

Wie sieht es mit der Finanzierung aus?

Laut Bundesregierung sollen die Kommunen ihre Aufwendungen vergütet bekommen. Die Haushaltslage der Stadt sei zwar nicht gut, aber es sei eine Pflichtaufgabe, den Kriegsflüchtlingen zu helfen, das sehe auch die Finanzaufsicht so, meint Dezernentin Steeg.

Wie sieht es mit dem Aufenthaltsrecht und der Arbeitserlaubnis für Ukraine-Flüchtlinge aus?

Die Mitglieder der Europäischen Union (EU) greifen dabei auf eine Richtlinie zurück, die in den 1990er-Jahren wegen des Bürgerkriegs in Jugoslawien beschlossen, aber nie umgesetzt wurde. Jetzt soll die sogenannte Massenzustromrichtlinie in allen Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden, um den Ukraine-Flüchtlingen einen dauerhaften Aufenthalt in der EU zu sichern und ihnen die Möglichkeit zu geben, in den EU-Ländern ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Der Bund hat dies gegenüber den Kommunen angekündigt und an die Ausländerbehörden appelliert, einen Aufenthalt zum vorübergehenden Schutz zu gewähren. Die gesetzliche Regelung muss in Deutschland aber noch vom Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

Die Ausländerbehörde Ludwigshafen stand wegen langer Bearbeitungszeiten in der Kritik. Kann sie die Anträge der Kriegsflüchtlinge überhaupt bewältigen?

Der Behördenchef Fuchs räumt ein, dass es Schwierigkeiten gab. Stellen seien unbesetzt gewesen und wegen Corona sei zeitweise keine Publikumsverkehr möglich gewesen. Dennoch seien jede Woche 650 Termine abgearbeitet worden. Die Stadtverwaltung habe auf die aktuelle Situation reagiert und eine zusätzliche Anlaufstelle für die Kriegsflüchtlinge geschaffen, „sonst wäre das nicht zu stemmen“, sagt Fuchs.

Wem steht die Anlaufstelle offen?

Der Anlaufpunkt in der Jaegerstraße 1 ist für Ukrainer gedacht, die auf privatem Wege in die Stadt kommen und Unterstützung beantragen möchten, als auch für Kriegsflüchtlinge, die der Stadt vom Land Rheinland-Pfalz zugewiesen werden. Für diesen Anlaufpunkt als „Außenstelle“ der Ausländerbehörde steht eine neue E-Mail-Adresse zur Verfügung: Flüchtlinge aus der Ukraine können sich unter aufenthaltsrecht-ukraine@ludwigshafen.de an die Behörde wenden.

Wie können Bürger den Kriegsflüchtlingen helfen?

„Es erreichen uns viele Anfragen von Menschen, die gerne ehrenamtlich helfen würden. Um Hilfsaktivitäten zu bündeln, schaffen wir hierfür gerade Strukturen“, sagt Sozialdezernentin Steeg, die den Koordinierungsstab der Stadtverwaltung leitet. Wer die Stadt unterstützen möchte und kurzfristig eine Wohnung für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung stellen will, kann sich unter der Hotline 0621 504-7070 an die Stadtverwaltung wenden oder per E-Mail an asyl-ukraine@ludwigshafen.de. Die Hotline ist von 9 bis 17 Uhr besetzt. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die genannte Mailadresse nur für Angebote im Stadtgebiet Ludwigshafen gedacht ist. Weiterhin macht der Stadtvorstand auf ein Spendenkonto der Kinderhilfe Ukraine aus der Rhein-Neckar-Region aufmerksam. Wer Geld spenden möchte, kann unter dem Verwendungszweck „Ukraine – Hilfe in LU“ Überweisungen an folgendes Konto tätigen: Kinderhilfe Ukraine, Rhein-Neckar für Novograd-Volynskij e.V., Sparkasse Vorderpfalz, IBAN: DE51 5455 0010 0193 0706 04, BIC: LUHSDE6AXXX.