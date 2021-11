Für die Gründung eines Kommunalen Klima-Klubs haben sich kürzlich die Stadtspitzen der fünf rheinland-pfälzischen Oberzentren ausgesprochen – darunter auch Ludwigshafen.

Die fünf Städte Ludwigshafen, Kaiserslautern, Koblenz, Trier und Mainz haben laut Stadtverwaltung einen gemeinsamen Brief an die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) geschrieben. Darin sprechen sie sich für einen Kommunalen Klima-Klub zum besseren Schutz der Umwelt aus. Anlass ist der UN-Klimagipfel im schottischen Glasgow. Für die große Herausforderung, die Erderwärmung zu begrenzen, müssten alle verfügbaren Kompetenzen zusammengeführt werden, damit Deutschland seine Klimaziele erreichen könne, heißt es in dem Brief. Die unterzeichnenden Städte planen, künftig einen Katalog eigener Best-Practice-Beispiele zu erarbeiten, die auf Nachhaltigkeit achten und zum Klimaschutz beitragen. Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) beabsichtigt eigenen Angaben zufolge, Klimaneutralität zu einem Leitthema in der zweiten Hälfte ihrer Amtszeit zu machen. Sie möchte mit Fachleuten, der Bevölkerung und dem Stadtrat eine „systematische Klimaschutzstrategie“ entwickeln, die über den jetzigen Klimaschutzplan hinausgehe und gleichzeitig Ideen für höhere Lebensqualität, Investitionen und die Wirtschaft enthalte, heißt es aus dem Rathaus.