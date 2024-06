1500 bis 2000 Menschen haben sich nach Polizeiangaben am Freitagvormittag an einer Schweigeminute auf dem Mannheimer Marktplatz beteiligt – in Gedenken an den eine Woche zuvor von einem 25-jährigen Afghanen mit einem Messer schwer verletzten Polizisten Rouven L., der am darauf folgenden Sonntag verstorben war. Unter den Trauernden: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), der – unter anderem begleitet von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) – am Tatort ein Blumengebinde niederlegte. Die Schweigeminute wurde exakt zur Tatzeit um 11.34 Uhr von der Glocke im Turm des Alten Rathauses eingeläutet. Im Anschluss herrschte ergreifende Stille. Nach dem zweiten Läuten applaudieren die Menschen – erst zögerlich leise, dann lauter. Die Zeremonie wurde von zahlreichen Medienvertretern begleitet, das Gelände von einem massiven Polizeiaufgebot abgesichert. Viele Menschen legten zuvor Blumen und Kränze ab oder stellten Kerzen auf – auch für die fünf weiteren, teils schwer verletzten Opfer bei der Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa. In einem fünfeinhalbminütigen Statement im Polizeipräsidium sagte der Bundespräsident gegen 13 Uhr: „Diese Gewalt muss aufhören.“ Er sprach von einem blutigen Terrorakt. Der Familie des getöteten Polizisten versicherte er: „Unser Land wird ihn nicht vergessen.“ Seine Rede begann Steinmeier mit dem Satz: „Die Worte fallen mir schwer.“ Über Rouven L. sagte er: Der 29-jährige Polizeikommissar habe unter Einsatz von Leib und Leben alles getan, um andere Menschen vor dem Attentäter zu beschützen. Am Morgen traf Steinmeier die Eltern von Rouven L., seine Schwester sowie Berufskollegen. „Ihr Leid bewegt mich tief. Ich weiß, dass es vielen Menschen in unserem Land genauso geht. Viele wollen den Angehörigen in diesen dunklen Stunden beistehen“, sagte Steinmeier. Er dankte allen Polizeibeamten für deren Einsatz. Am Abend demonstrierten verschiedene Parteien und Bündnisse in der Innenstadt – darunter die AfD mit laut Polizei 700 Anhängern am Paradeplatz. Am Alten Messplatz hatte der DGB zur einer Kundgebung aufgerufen. Das Bündnis „ Mannheim gegen Rechts“ zog von dort anschließend mit laut Polizei rund 3300 Demonstranten zum Paradeplatz.