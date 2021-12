Bislang unbekannte Täter haben laut Polizei in der Nacht auf Sonntag Steine und Keramikteile auf einer Länge von 25 Metern auf der Fahrbahn der Rheingönheimer Straße (Mundenheim) verteilt. Am Einsatzort wurde zudem ein gestohlenes Verkehrszeichen gefunden. Bis die Gefahr beseitigt war, musste die Rheingönheimer Straße vorübergehend gesperrt werden. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.