Die beiden Filialen in Friesenheim hat Ulf Lanzet zu Beginn des Jahres an Sohn Sebastian übertragen. In der Bäckerinnung spricht der 65-Jährige nach wie vor für die Kollegen. Im Interview mit Andreas Lang erklärt er, welche Folgen der Krieg in der Ukraine für die Preise an der Theke in Ludwigshafen hat.

Herr Lanzet, gefühlt seit Wochen ergattert der Kunde im Supermarkt keine Flasche Speiseöl und kein Päckchen Mehl mehr. Kommen Sie noch ausreichend an Ausgangsprodukte, die Sie in der Backstube verarbeiten?

Ja,