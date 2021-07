Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen ist am Montag weiter angestiegen: von 15,7 am Vortag auf nun 16,8. Im Rhein-Pfalz-Kreis blieb der Wert unterdessen konstant bei 6,5. Er gibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner an. In Frankenthal blieb die Inzidenz auf ihrem Vortageswert mit 8,2, in Speyer sank sie von 15,8 auf 11,9, wie aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz hervorgeht. In Mannheim lag der Wert laut Landesuntersuchungsamt Baden-Württemberg konstant bei 17,4. Ab einer Inzidenz von 50 gilt eine Kommune als Corona-Risikogebiet.