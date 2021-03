In Ludwigshafen gibt es derzeit 287 akute Infektionen mit Covid-19. Davon sind 14 Fälle auf ein mutiertes Virus zurückzuführen, bei weiteren 72 Fällen besteht der Verdacht. Nach wochenlangem Rückgang pendelten einige Tage die Infektionszahlen um einem Inzidenzwert von 60 (neue Fälle binnen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner). Am Dienstag stieg dieser Wert über diese Marke auf 66,8 (Vortag: 59,8). Ab dem Wert 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr haben sich in Ludwigshafen nachgewiesenermaßen 6884 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 297 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Im Rhein-Pfalz-Kreis (bisher 200 Tote) sind die Infektionszahlen etwas niedriger als in Ludwigshafen: Im Kreis lag gestern der Inzidenzwert bei 49,8 Fällen, damit ist nun auch hier wieder ein ansteigender Trend zu beobachten (Vortag: 38,8). Aktuell gibt es 226 akute Fälle – darunter fünf Mutationen und 39 Verdachtsfälle, teilt das Landesuntersuchungsamt weiter mit.