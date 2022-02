Stefan Weißmann (58) wird zum 1. März neuer Leiter des Bereichs Schulen bei der Stadt. Er folgt auf Ralf-Ingo Sitter, der Ende Februar in den Ruhestand geht. Einen entsprechenden Vorschlag der Verwaltung hat der Stadtrat am Montagabend einstimmig gebilligt. Weißmann bringe über 30 Jahre Erfahrung im Dienste der Stadtverwaltung mit, sagte Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU). „Er ist aufgrund der Aus- und Vorbildung und seiner jahrzehntelangen Berufserfahrung, unter anderem als Leiter der Abteilung Zentrale Dienste im Bereich Kultur, bestens geeignet, künftig den Bereich Schulen zu führen und weiterzuentwickeln.“

47 Schulen in Stadtträgerschaft

Der Bereich Schulen ist für organisatorische Belange der Schulen wie die EDV-Ausstattung zuständig und stellt Verwaltungspersonal (86 Schulsekretärinnen) sowie 170 außerunterrichtlich eingesetzte Betreuungskräfte (Betreuende Grundschule) bereit. Zudem verantwortet er Dienstleistungen wie die Schulbuchausleihe, die Gewährung von Maxx-Tickets, die Schülerbeförderung oder die Essensversorgung an den Schulen. Im Stadtgebiet gibt es 47 Schulen in städtischer Trägerschaft, darunter 22 Grundschulen, eine organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus, fünf Realschulen plus, sechs Gymnasien, drei Integrierte Gesamtschulen, drei Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, eine Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung und sechs Berufsbildende Schulen. Rund 30.000 Schüler besuchen derzeit Ludwigshafener Schulen. Es ist der größte Schulstandort in Rheinland-Pfalz.