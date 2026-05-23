Der Alte geht, der Neue kommt. Der Stabwechsel in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim ist vollzogen – mit rührenden Worten und besonderen Geschenken.

„Danke“ war das Wort, das an diesem besonderen Abend im Zentrum Alte Schule (ZAS) sehr häufig zu hören war – sowohl vom scheidenden Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim als auch vom neu gewählten. Ganz offiziell waren die Verabschiedung von Stefan Veth (CDU) und die Vereidigung von Walter Schmitt (parteilos) eine Gemeinderatssitzung – eher eine nüchterne, formelle Veranstaltung. Für diesen bedeutenden Akt wich man aber ins ZAS aus – ein würdevollerer Rahmen als der Ratssaal unterm Dach des Dannstadter Rathauses. Und es bot mehr Platz für die vielen Gäste.

Die Formalien besagen, dass der scheidende Bürgermeister den neuen vereidigt. Es war eine von Stefan Veths letzte Amtshandlungen: Mit erhobener Hand gelobte Walter Schmitt vor diesem – und so wahr ihm Gott helfe – sein Amt zum Wohle der Bürger zu führen, die ihm das Vertrauen geschenkt haben.

Ehrenamt im Fokus

„Das ist für mich ein sehr emotionaler Moment“, sagte Walter Schmitt anschließend. Und für einen Moment stockte seine Stimme. Nie habe er sich zu Beginn seiner kommunalpolitischen Laufbahn vorstellen können, dass er dieses Amt einmal bekleiden werde. Von Beginn an hätten ihn die Begegnungen mit den Menschen geprägt. Und so wünscht er es sich auch als Chef der Verwaltung. Er wolle weiterhin zuhören, „denn gute Entscheidungen beginnen mit Verständnis.“ Aber auch Beständigkeit und Zielstrebigkeit sollen seine Maxime sein, „denn daraus entsteht Vertrauen“, sagte er. Einen besonderen Fokus möchte Walter Schmitt auf das Ehrenamt in den Vereinen und der Feuerwehren setzen: „Ohne dieses Engagement würde unser Gemeindeleben nicht funktionieren.“ Auch möchte er als Christ die Ökumene stärken. „Ich freue mich, unsere Verbandsgemeinde weiterzuentwickeln“, sagt er zum Schluss seiner ersten offiziellen Rede als Bürgermeister. Dafür gab es langen Applaus.

Stefan Veths Abschiedsworte waren sehr persönlich. Ganz offen gab er zu, dass er mit dieser Veränderung in seinem Leben so schnell nicht gerechnet habe. Im März verlor er die Wahl gegen Schmitt. „Doch Veränderungen sind die Soll-Bruchstellen des Lebens.“ Nun habe er seinen Frieden damit gemacht. Er blickte stolz zurück auf die Projekte, die umgesetzt wurden. Dabei betonte er, dass dies stets Gemeinschaftsprojekte waren, an denen viele Akteure beteiligt waren.

Die Frisur sitzt

„Was jedoch in den 16 Jahren Amtszeit durchweg ein Thema war, das war meine Frisur“, erinnerte er sich. „De Longhoorisch“ oder „de Zottel do“ seien nur einige Uznamen gewesen, die man ihm verpasste. Doch davon habe er sich nicht beirren und auch nicht verbiegen lassen. „Unbequemen Herausforderungen habe ich mich in den Weg gestellt“, erklärte er. Und davon habe es einige gegeben. „Was bleibt, ist Dankbarkeit“, sagt er. Er sei dankbar auf vielen Ebenen, vor allem aber dafür, dass er etwas bewegen konnte. Und dankbar sei er sehr vielen Menschen.

Gekommen waren an diesem Tag neben interessierten Bürgern, den Verbandsgemeinderatsmitgliedern, Verwaltungsmitarbeitern und Ehrenamtlichen der Feuerwehren viele Wegbegleiter beider Protagonisten: Kommunalpolitiker aller Couleur, aktive und pensionierte, gaben sich die Ehre, darunter Landrat Volker Knörr (CDU) und Ex-Landrat Clemens Körner (CDU), Bürgermeister aus etlichen Kreisgemeinden und Moritz Petry (CDU), der geschäftsführende Vorstand des Gemeinde- und Städtebunds. Die Liste der Redner war lang. Sie sendeten Wünsche an den Neuen: Kraft, Weitblick, ein Gespür für die wichtigen Themen und ein gutes Händchen bei den Amtsgeschäften.

Grußworte per Video

Sie bedankten sich beim Scheidenden und teilten ihre Erinnerungen an die 16-jährige Amtszeit von Stefan Veth. Besonders herzlich waren die Worte der Beigeordneten Marion Strese (CDU), die damit wohl vielen aus der Seele sprach. „Etwas von dir bleibt, lieber Stefan!“ Sie, die selbst aktive Laien-Schauspielerin ist, verglich das Amt mit einem Theater. Es gebe eben nicht nur die großen Bühnenauftritte, sondern viel Arbeit hinter den Kulissen, wenn die Scheinwerfer schon längst verloschen sind. Rührend war der Film, den sie initiiert hatte: Freunde, Mitstreiter, Kollegen und Gefährten sendeten Grüße, Erinnerungen und Dankesworte. Und natürlich gab’s viele Geschenke für Stefan Veth und Walter Schmitt: Wein, wie in der Pfalz so üblich, und Gutscheine. Und für Veth sogar ein großes Weinfass von den Fraktionsmitgliedern.

Nach dem Spiel des Musikvereins Hochdorf als Schlussakt löste sich die Spannung bei Stefan Veth und Walter Schmitt sichtlich. Bei einem Glas Sekt, ausgeschenkt von den Mitgliedern des Kultur- und Heimatkreises und der Arbeiterwohlfahrt, wurden sie noch lange umarmt, geherzt, beglückwünscht. Und es wurde ihnen Mut zugesprochen – für die neuen Lebenswege, die sie nun beschreiten.

Viele Angebote für Veth

Walter Schmitt hat die ersten Vorbereitungen hinter sich, wie er erzählt. Weitere Schulungen vor dem endgültigen Einzug ins Bürgermeisterzimmer stehen noch an. Seine erste große Rede an diesem Abend sei die Feuertaufe gewesen. „Ich war schon sehr aufgeregt, mir fehlt dafür noch etwas Routine“, gab er zu. Seine Doppelrolle als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Hochdorf-Assenheim und Verbandsbürgermeister werde ihn viel Zeit kosten. Hauptberuflich ist Schmitt Landwirt. Die Übergabe des Betriebs möchte er nun auf den Weg bringen, um sich seinen neuen Aufgaben zu widmen. Und Schmitt ist ein passionierter Weltreisender. Das steht nun hinten an – erst einmal.

Und was macht jetzt Stefan Veth? Die Frage stellten sich wohl viele. „Erst einmal alles ausklingen lassen“, erzählte er am Rand der Veranstaltung. Und dann? Außer Urlaub sei noch nichts geplant – erst Fliegenfischen an der Isar und im Sommer in der Bretagne, verriet er. Ja, es gebe auch schon Jobangebote, das eine oder andere habe er aber abgelehnt. Angebote, wie er die neugewonnene Freizeit ausfüllen könnte, gab es an diesem Abend reichlich. Er wurde zum Radeln, Wandern, Singen, Musizieren, Sporteln oder einfach nur zum Feiern eingeladen. Und darauf freut er sich auch, sagte er.