In der Niederfeldstraße (Gartenstadt) wird laut Stadtverwaltung von Montag, 13. Februar, bis voraussichtlich Dezember zwischen der Batschka- und der Damaschkestraße ein Stauraumkanal neu verlegt. Die Bauarbeiten werden überwiegend auf der Grünfläche zwischen Batschka- und Zipserstraße ausgeführt. Zum Ende der Bauarbeiten werden sechs Anschlussleitungen in die Niederfeldstraße verlegt. Während dieser Anschlussarbeiten muss der jeweilige Baubereich umfahren werden. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Stadtentwässerung, bemühe sich, die Belästigungen so gering wie möglich zu halten. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, steht Wolfgang Jerg, Telefon 0621 504-6826, als Ansprechpartner zur Verfügung.