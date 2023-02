Die Stadt arbeitet seit dem 6. Februar daran, eine weitere Lücke im Radwegenetz in Mannheim zu schließen. Dazu wird am Luisenring zwischen dem Kurpfalzkreisel und der Jungbuschstraße ein separater Fahrradstreifen eingerichtet. Mit Start des dritten Bauabschnitts am Freitag warnt die Stadt vor Behinderungen. Bis Mitte März sollen die Fahrzeuge einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Zudem sei der Kreuzungsverkehr zur Querung des Luisenrings stark eingeschränkt, heißt es weiter. Um Staus zu vermeiden, appelliert die Stadt an Autofahrer, die weiträumig ausgeschilderten Umleitungsstrecken nutzen. Im weiteren Bauablauf sollen dann wieder zwei Fahrspuren inklusive des Kreuzungsverkehrs zur Verfügung stehen. Während der gesamten Bauzeit kann der Radverkehr den seitlich geführten Radweg entsprechend der Beschilderung nutzen. Informationen zur Bauausführung und die jeweils geänderten Verkehrsführungen der sechs Bauabschnitte können tagesaktuell unter www.mannheim.de – Stichwort: „Baustellen und Verkehrseinschränkungen“ – eingesehen werden.