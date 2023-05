Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Flocken, Flusen und Fehldrucke: In Barbara Hindahls Kunstkosmos geht es um Dinge, die sonst in den Papierkorb wandern. In der Mannheimer Kunsthalle wird sie ab Freitag „Fake und Fiction“ zeigen. Und doch bildet die Mannheimer Künstlerin so etwas wie die Wahrheit der Welt ab. Wie das geht, soll ein Besuch in ihrem Atelier klären.

Es kommt immer auf den Standpunkt an. In der Mannheimer Kunsthalle durchqueren Linien aus Klebeband einen Raum. Geometrische Raumzeichnung, aha? Nimmt man aber den angegebenen Standpunkt in einer