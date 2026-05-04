Die Sperrung der Auffahrt der Konrad-Adenauer-Brücke für Autos in Fahrtrichtung Mannheim hat am Montag für erhebliche Staus gesorgt.

Der Verkehr staute sich am Vormittag auf der Rheinufer- und der Zollhofstraße sowie in der Rheinallee kilometerlang. Die Auffahrt auf die Konrad-Adenauer-Brücke von der Yorckstraße ist seit Sonntag für zwei Wochen auf der Ludwigshafener Seite gesperrt. Bis dahin ist bei Autofahrern Geduld gefragt. Weil bis Freitag, 15. Mai, der Verkehr nur über die Kurt-Schumacher-Brücke fahren kann, ist ein Nadelöhr entstanden. „Aufgrund der Überlastung bilden sich Rückstaus“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Grund für die Sperrung: Der Bau einer neuen Straßenbahnauffahrt auf die Rheinbrücke hat begonnen. Künftig sollen die Stadtbahnen von der Bleichstraße im Stadtteil Süd kommend direkt auf die Brücke auffahren können – ohne einen Umweg über den Berliner Platz zu machen.

Woran gearbeitet wird

Insgesamt vier neue Weichen und zwei Gleiskreuzungen werden eingebaut sowie die neue Haltestelle Berliner Platz Süd (Bahnhof LU-Mitte) errichtet, die im Bereich des Treppenabgangs des S-Bahnhofs liegen wird. Zudem erneuert die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) die bestehende Gleisanlage zwischen der neuen Gleisverbindung und der Adenauer-Brücke. Hintergrund: Im August wird der Nordbrückenkopf der Kurt-Schumacher-Brücke gesperrt. Die bisherigen Auffahrten auf die Brücke werden abgerissen und im Zuge des Baus der Helmut-Kohl-Allee neu gestaltet. Die Baustelle soll vier Jahre bestehen. Während dieser Zeit soll der gesamte Stadtbahnverkehr zwischen Ludwigshafen und Mannheim über die Adenauer-Brücke mit einem erweiterten Verbindungsangebot fahren.

Die Stadt empfiehlt Autofahrern denn Baustellenbereich weiträumig zu umfahren: Als Alternativen stünden die Theodor-Heuss-Brücke im Norden (A6) sowie im Süden die Rheinbrücke bei Speyer zur Verfügung. Außerdem sei ein Umstieg auf den ÖPNV ratsam oder das Fahrrad ratsam. Der Fuß- und Radverkehr kann die Auffahrt auf die Adenauer-Brücke während der Sperrung weiterhin benutzen.

Im Netz

Mehr zu den Baustellen in Ludwigshafen im RHEINPFALZ-Blog.

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