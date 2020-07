Auf der A650 kurz vor dem Autobahnkreuz Ludwigshafen kommt es am Dienstagnachmittag vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen, wie die Autobahnpolizei mitteilt. Wegen Löscharbeiten an einem Böschungsbrand gibt es einen Rückstau in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: „Werfen Sie keine brennenden Gegenstände, zum Beispiel Zigarettenkippen, aus den Fahrzeugen. Die Grünanlagen sind durch die Sommerhitze ausgetrocknet, Brandgefahr droht.“