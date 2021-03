Nachdem die Beziehung gescheitert war, wollte sich laut Polizei eine 33-Jährige aus Ludwigshafen am Samstag mit ihrem 24-jährigen Ex-Freund aus dem baden-württembergischen Neckartenzlingen (Landkreis Esslingen) in Friesenheim aussprechen. Das führte jedoch dazu, dass der 24-Jährige seine ehemalige Geliebte an den Haaren zog, sie zu Boden drückte und bedrohte. Weil mehrere Passanten einschritten, ließ der Mann schließlich von der Frau ab. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten.