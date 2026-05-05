Drei Vereine ziehen an einem Strang und sichern den Fortbestand des Triathlon Rhein-Neckar Cup auf der pfälzischen Seite. Am Ende geht der Cheforganisator selbst an den Start.

Zum dritten Mal startete der Triathlon Rhein-Neckar Cup seine Serie mit dem „Triathlon Goldener Hut“ in Schifferstadt. Bereits zum 18. Mal richten der Leichtathletikclub (LC) gemeinsam mit der örtlichen DLRG sowie dem Radfahrerverein (RV) die Veranstaltung mit Start und Ziel am Kreishallenbad aus. Zur Serie zählen in diesem Jahr die Triathlons in Ladenburg, Heidelberg und Viernheim. Maxdorf und Mußbach, die viele Jahre zum festen Kreis gehörten, sind in diesem Jahr nicht dabei.

Das Interesse am Triathlon ist ungebrochen: In Schifferstadt waren erneut alle Startplätze vorzeitig vergeben. Über 100 Kinder, 320 Erwachsene und 52 Staffeln meldeten sich binnen weniger Stunden nach Öffnung des Portals an. „Wir sind längst an unserer Grenze angekommen, mehr geht einfach nicht“, sagt Cheforganisator Daniel Jalalpoor und lobt die fast 250 Helferinnen und Helfer aus den drei Vereinen. Es war wieder Schwerstarbeit auf allen Ebenen. „Gerade beim Nachwuchs mit den unterschiedlichen Distanzen sind wir immer wieder gezwungen, Veränderungen vorzunehmen, da wird es schon mal hektisch“, erzählt Jalalpoor, der mit seiner gelben Warnweste stets sichtbar war.

Jugendliche als Helfer

Dass die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften diesmal nicht in die Wettbewerbe integriert waren, tat der Sache keinen Abbruch. „Die Meisterschaft bekommt man nicht jedes Jahr“, erklärt Jalalpoor. Besonders freute sich der vierfache Familienvater über das Debüt seines Sohnes Eliah, der erstmals bei den Schülern C an den Start ging. Der Achtjährige bewältigte den Dreikampf mit 100 Metern Schwimmen, 2500 Metern Radfahren und einem 400-Meter-Lauf in 13:51,7 Minuten und landete auf dem fünften Platz.

Ohne den Nachwuchs ging in der Rettich-Metropole nichts. Die LCS-Füchse waren mit Freude als Helfer im Einsatz und übernahmen am Wendepunkt der Laufstrecke sogar eine Wasserstelle. Dort reichten sie den Athleten pausenlos gefüllte Wasserbecher. „Es macht den Kids einfach viel Spaß“, stellte Jalalpoor fest. Er wünscht sich, dass noch mehr einheimische Kinder den Weg zum Triathlon finden. „Wir hatten allein 35 Starter und fast die Hälfte der Staffeln aus Schifferstadt“, hat Jalalpoor analysiert.

Favorit klar vorn

Der Sprint „Triathlon Goldener Hut“ hat in Schifferstadt Tradition. So standen neben dem Staffeltriathlon auch die Stadtmeisterschaften auf dem Plan. Den letzten Wettbewerb des langen Tages ließ der Cheforganisator nicht aus und sprang für das Team EVC selbst ins Schwimmbecken. Allerdings war er nicht der schnellste Ausdauer-Dreikämpfer der Stadt, da der 38-Jährige nur beim Schwimmen an den Start ging. Den Titel holte sich Michael Blumhofer aus dem Team Heberger GmbH, der mit der schnellsten Schwimm- und Radzeit den Grundstein zum Sieg legte.

Den Sieg im Hauptwettbewerb über 400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und den abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf feierte erwartungsgemäß der Sieger der letztjährigen Gesamtwertung, Jakob Breinlinger (AREA Sports Team/Team Nikar Heidelberg). Der 25 Jahre alte Chemiestudent untermauerte mit der schnellsten Zeit auf dem Rad seine Favoritenstellung und verwies nach 52:20,6 Minuten seinen schärfsten Konkurrenten Emilian Huber (LLG Wonnegau) um 47,6 Sekunden sowie Max Fetzer (TV Mengen Triathlon) um 1:25,5 Minuten auf die Plätze zwei und drei. Für Breinlinger war es der erste Sieg in Schifferstadt, nachdem er 2024 noch Nils Lorenz (Team Nikar Heidelberg) den Vortritt lassen musste und 2025 nicht am Start war. Der ehemalige deutsche Meister dürfte auch in diesem Jahr in der Gesamtwertung wieder vorne liegen. Einen starken Eindruck hinterließ vor heimischer Kulisse Eliah Krüger vom Ludwigshafener SV, der als A-Jugendlicher den vierten Platz im Gesamteinlauf erreichte. Sein Teamkollege Julius Schülein belegte Rang sechs.

Überraschung bei Frauen

Bei den Frauen gab es einige Überraschungen. Nachdem die Vorjahressiegerin Ursula Trützschler (AREA Sports Team/TSV Viernheim) krankheitsbedingt fehlte, nutzte Anna Weber (Ludwigshafener SV) ihre Chance und feierte als A-Jugendliche den Sieg in der Frauenwertung. Mit starken Leistungen im Schwimmen und beim Laufen verwies Weber die Zweitplatzierte Eva Herbold (LCO Edenkoben) um fast eine Minute sowie Franziska Fleck (Soprema Team TSV Mannheim) um weitere zwölf Sekunden auf die Plätze.

Weiter geht es in der Serie am Samstag, 18. Juli, mit der Kurzdistanz in Ladenburg sowie am Sonntag, 26. Juli, in Heidelberg und am Samstag, 22., und Sonntag, 23. August, jeweils mit der Olympischen Distanz in Viernheim. Für den Nachwuchs sind die Wettbewerbe am Freitag, 20. Juni, in Ludwigshafen und am Sonntag, 13. September, in Heidelberg vorgesehen.