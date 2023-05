Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. April beginnt die neue Spielzeit in der Baseball-Bundesliga – oder vielleicht auch nicht. Im Vorjahr trotzte die Liga des amerikanischen Volkssports den Corona-Widrigkeiten und spielte zumindest eine verkürzte Runde und vor bis zu 150 Zuschauern. Tatsächlich steht der Saisonstart in diesem Jahr infrage. Klar ist für Peter Engelhardt, Präsident der Mannheim Tornados, zumindest eines: „Zuschauer wird es in diesem Jahr keine geben.“

Eigentlich ist für die Mannheimer der Saisonauftakt am 3. April mit einem Flutlichtspiel bei den Mainz Athletics vorgesehen. Erstes Heimspiel wäre am 10. April gegen die Tübingen