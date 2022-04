Am Freitag, 22. April, eröffnet das Minifestival „Filmfrühling“ in Limburgerhof im Park am Schlösschen. Eine große LED-Leinwand, zahlreiche Sitzmöglichkeiten und ein Gastronomiebereich laden zum Filmerlebnis und Verweilen ein.

„14 neue Spielfilme und zwei Kinderfilme werden an 17 Tagen gezeigt — sorgfältig ausgewählt von den Machern des ,Festival des deutschen Films’ auf der Parkinsel von Ludwigshafen am Rhein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Für den Eröffnungsabend mit der Komödie „Schmetterlinge im Ohr“ gibt es noch einige wenige Tickets. Die Besucher begrüßen werden Jürgen Hardeck, Staatssekretär des Landes Rheinland-Pfalz, Landrat Clemens Körner, Limburgerhofs Bürgermeister Andreas Poignée und Michael Kötz, Intendant des „Festivals des deutschen Films“.

Bei „Schmetterlinge im Ohr“ geht es um den fast gehörlosen Antoine, Geschichtslehrer in Frankreich. Er hält seine Behinderung aber für normal. Mit dem neuen Hörgerät staunt er dann nicht schlecht. Unglaublich, wie die Welt klingen kann! „Wobei sein schlechtes Hören ihn auch prächtig geschützt hat bisher vor der Welt. So aber schreien die Möwen und das Meer singt geradezu“, heißt es.

Eine schöne Liebesgeschichte

Weil das Hören auch die Verbindung mit den Mitmenschen garantiere, entstehe – leicht, komödiantisch und weit hinten ein bisschen ernst – eine schöne Liebesgeschichte mit der ebenfalls verschlossenen Nachbarin Claire. Sie ist verwitwete Mutter, deren Tochter verstummte, als der Vater starb. Antoine und Claire gehen essen und weil ihn das Hörgerät nervt, wird es gelegentlich komisch. Die Tochter muss zurück in die Welt, er sowieso und Claire von nebenan auch.

Neben dem Filmbesuch wird es ein gastronomisches Angebot geben, das auch ohne Filmticket genutzt werden kann: Flammkuchen und Baguettes, Kaffee und Kuchen, Pfälzer Weine und weitere Speisen und Getränke.

Tickets im Netz