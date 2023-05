Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Freunde haben vor drei Jahren all ihren Mut zusammengenommen und ein Unternehmen für Computer-Zubehör gegründet. Die Ware kommt inzwischen in Schiffscontainern.

Zahlreiche Kartonagen stehen sauber aufgereiht in dem großzügigen Raum in der Bürgermeister-Fries-Straße. Sie enthalten fertiggestaltete Mousepads in verschiedenen Designs. Nyfter