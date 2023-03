Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona wirbelt derzeit manche Planung für Veranstaltungen durcheinander. Wie Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) in der Sitzung des Ortsbeirats Südliche Innenstadt am Mittwoch sagte, muss das geplante Lichterfest leider „schweren Herzens“ abgesagt werden. Die Zugänge zum Festgelände seien nicht kontrollierbar. Der Baubeginn für das Wohnprojekt am bisherigen Firmenstandort der Pfalzwerke werde sich um ein halbes Jahr verschieben.

Zu der Verschiebung des Baubeginns am früheren Pfalzwerke-Standort in der Kurfürstenstraße auf den 1. Oktober 2022 äußerte Heller Verständnis. Die Aufgabe