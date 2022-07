Auf der Parkinsel steigt dieses Jahr wieder einer der Höhepunkte im Ludwigshafener Veranstaltungskalender. Gute Gespräche, spannende Geschichten und natürlich einige Stars. Alles zum Festival des deutschen Films gibt es hier.

Jetzt geht es auch in Speyer los: Stadtverwaltung und Stadtwerke haben einige Ideen, um Energie zu sparen. Hintergrund ist ein drohender Gasmangel in Deutschland in Herbst und Winter. Was genau geplant ist, lesen Sie hier. Das Thema beschäftigt auch das Umland. Auf schwere Zeiten schwört der Landrat den Rhein-Pfalz-Kreis ein. Warum? Das erfahren Sie hier.

Eine Schule mit eigener Kletterwand in der Sporthalle: Das gibt es zumindest in Frankenthal kein zweites Mal. Um die Fläche auch wirklich für den Unterricht nutzen zu können, machen einige Lehrer nun den Kletterschein. Doch zum Glück gibt es Profis, die zwischenzeitlich aushelfen. Wie, das lesen Sie hier.

Am Ende gab’s leider nur Blech für die deutschen Hockeydamen. Nach einem 1:2 im Spiel um Platz drei in Terrassa (Spanien) gegen Australien blieb für die „Danas“ und ihre Co-Kapitänin Sonja Zimmermann nur der undankbare vierte Platz. Doch die Frankenthalerin ordnet das Resultat anders ein – welche Lehren sie zieht, erfahren Sie hier.