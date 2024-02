Bislang Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, mehrere Meter Stromkabel von zwei aneinandergrenzenden Baustellen in der Freiburger Straße/Kolbenzeile in Heidelberg gestohlen. Sie trennten nach Angaben der Polizei die Starkstromkabel zweier Baufirmen im Wert von schätzungsweise 15.000 Euro ab und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Baubetrieb kann vorerst nicht fortgesetzt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd leitete die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Hinweise: Telefon 06221/ 3418-0.