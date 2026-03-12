Die Bürgerstiftung Ludwigshafen fördert seit ihrer Gründung viele Projekte in der Stadt. Vorstandsmitglied Michael Cordier spricht im Interview über Ziele und das Ehrenamt.

Herr Cordier, die Stiftung wurde 2004 gegründet. Was war damals die zentrale Idee hinter dieser Initiative?

Die Idee damals – und sie gilt bis heute – war, Menschen zusammenzubringen. Unser Ziel ist es, starke „Ichs“ in unserer Gesellschaft zu motivieren, gemeinsam ein gutes „Wir“ zu gestalten. Eine Bürgerstiftung lebt davon, dass Menschen sich für ihre Stadt ins Zeug legen und Verantwortung übernehmen. 2004 haben engagierte Bürgerinnen und Bürger den Grundstein dafür gelegt, langfristige und nachhaltige Engagements zu ermöglichen.

Was macht Stiftungen im Allgemeinen so besonders?

Die besondere Stärke von Stiftungen liegt in ihrer langfristigen Ausrichtung. Sie denken nicht in kurzfristigen Maßnahmen, sondern in Generationen. Sie sind ein Netzwerk für Menschen, Ideen, Projekte und Engagement. Unsere Bürgerstiftung ist eine Stiftung von Bürgern für Bürger – und für unsere Stadt Ludwigshafen. Wie gesagt: Ziel ist es, ein starkes „Wir“ in der Gesellschaft zu fördern.

Wie ist die Bürgerstiftung organisatorisch aufgestellt?

Organisation ist entscheidend für unsere Arbeit. Wir haben einen sehr engagierten Vorstand, der professionell arbeitet. Unterstützt wird dieser von einem Kuratorium, das die Arbeit des Vorstands prüft und mit eigenen Ideen bereichert. Diese Struktur gewährleistet, dass Entscheidungen gut vorbereitet, transparent und verantwortungsvoll getroffen werden. Zusätzlich gibt es einen Lenkungskreis, der uns bei operativen Projekten mit Ideen und Tatkraft unterstützt. Besonders hervorheben möchte ich unsere Geschäftsführerin Sylvia Birnbaum, die seit Jahren mit großem Einsatz für die Stiftung tätig ist.

Wie steht die Stiftung finanziell da?

Das Stiftungskapital beträgt 1,3 Millionen Euro, unser Gesamtvermögen liegt aktuell bei etwa 1,6 Millionen Euro. Dieses Vermögen wächst dank der Unterstützung vieler Menschen kontinuierlich. Die Erträge daraus fließen zu 100 Prozent in unsere Projekte. In Zeiten niedriger Zinsen sind diese Erträge allerdings geringer. Deshalb haben wir ein Patenschaftskonzept entwickelt, das uns mehr Planungssicherheit und Nachhaltigkeit für unsere sozialen Projekte gibt. Jedes Jahr gewinnen wir neue Unterstützerinnen und Unterstützer hinzu.

Wie funktioniert dieses Patenschaftskonzept?

Unsere Unterstützer zahlen jährlich einen festen Betrag, um unsere Arbeit zu fördern. Es gibt vier Arten von Patenschaften: Platin ab 3000 Euro, Gold ab 1000 Euro, Silber ab 500 Euro und Bronze ab 100 Euro. Diese Patenschaften bilden ein wichtiges Rückgrat unserer Arbeit. Gemeinsam mit den Erträgen aus dem Stiftungskapital können wir damit jedes Jahr über 40 Projekte unterstützen.

Welche Projekte fördert die Bürgerstiftung konkret?

Die Bandbreite unserer Projekte ist groß. Beispiele sind das Kunstprojekt „Unartig“ des Kunstvereins, ein Therapiepferd für den Reiterhof Kinderhilfe, Musikprojekte an Schulen oder Leseprogramme in Kindergärten und Schulen. Wir unterstützen auch Sprachunterricht, neue Spielgeräte oder Jugendtheaterprojekte. Ein besonders wichtiges Projekt in der Zukunft wird sich mit Respekt und Wertschätzung in Kindergärten und Schulen beschäftigen. Gemeinsam mit Eltern und Kindern möchten wir ein Bewusstsein für diese Werte schaffen. Außerdem fördern wir Aktionen wie die Reinigung des Lutherbrunnens, das Projekt „Ludwigshafen sauber zaubern“ oder das „Ethno-Camp“, bei dem Jugendliche aus verschiedenen Ländern zusammenkommen und ein respektvolles, offenes Miteinander erleben. Jedes Jahr kommen neue Projekte hinzu.

Seit jeher Optimist und ab 22. März 74: Michael Cordier, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung. Foto: Privat Zehn Jahre leitete Michael Cordier (hier in seinem damaligen Büro) die Marketinggesellschaft Lukom. Auf ihn folgte Christoph Keimes. Archivfoto: KUNZ „Mister Ludwigshafen“ über den Dächern der Stadt. Foto: Archiv Auf seinen „Motztouren“ zeigte Michael Cordier die schönen Ecken der Stadt, wie hier im Juli 2019 den Ebertpark. Foto: KUNZ Rheinwalk am Rheinufer, Einweihung des Ankersteinsmit (von links) Werner Magin (THW), Süd-Ortsvorsteher Christoph Heller, Regina Heilmann, Michael Cordier, der damaligen OB Jutta Steinruck sowie Günter Dörner. Foto: KUNZ Der Grüne Kreis pflanzt Esskastanien im Hochzeitswäldchen in Friesenheim, mit dabei: Michael Cordier. Foto: KUNZ Deutschlands größter Lichterschlitten mit den TWL-Vorständen Dieter Feid (links) und Thomas Mösl. In der Mitte: Michael Cordier. Foto: KUNZ Fassbieranstich zum 75. Parkfest: Michael Cordier, die damalige Miss LU Anita Hauck und Marcus Endlich. Foto: KUNZ Juni 2016: „Umarmbaum“ (alte Platane) mit Dagmar Gierschner und Michael Cordier. Foto: KUNZ Foto 1 von 9

Ein Schwerpunkt scheint auf jungen Menschen zu liegen.

Das ist richtig. Ein großer Teil unserer Projekte richtet sich an Kinder und Jugendliche. Aber auch ältere Menschen profitieren von unserer Arbeit. Unser zentrales Anliegen ist und bleibt es, das gesellschaftliche Miteinander zu stärken.

Nach mehr als 20 Jahren – wie wird die Stiftung nach Ihrem Eindruck in der Stadt wahrgenommen?

Durch unsere langjährige Arbeit haben wir in der Bevölkerung großes Vertrauen aufgebaut. Mittlerweile erhalten wir sogar größere Erbschaften. Einige Menschen vermachen uns ihre Immobilien oder Vermögenswerte. Andere gründen eine eigene Stiftung und legen fest, dass die Erträge durch die Bürgerstiftung für Projekte in Ludwigshafen verwendet werden.

Wie stellen Sie sicher, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird?

Im Vorstand haben wir klare Aufgabenverteilungen. Ein Team prüft alle Projektanfragen sehr sorgfältig: Passt das Projekt zu unserer Satzung? Ist es seriös? Hat es einen echten Nutzen für die Menschen in Ludwigshafen? Erst nach der Prüfung dieser Fragen wird im Vorstand über eine Förderung entschieden.

Wie beurteilen Sie das Ehrenamt in Ludwigshafen?

Ludwigshafen ist in dieser Hinsicht hervorragend aufgestellt. Es gibt viele großartige Vereine mit engagierten Menschen und beeindruckenden Projekten. Dieses Engagement ist ein großer Schatz für unsere Stadt.

Was motiviert Sie persönlich?

Ich glaube fest daran, dass man die Welt ein Stück besser hinterlassen kann, als man sie vorgefunden hat. Wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, zeigen bekanntlich drei Finger auf einen selbst. Deshalb übernehmen wir Verantwortung und versuchen, selbst etwas zu bewegen.

Mal ganz pauschal gefragt: Wie könnte man die Welt Ihrer Meinung nach besser machen?

Mit drei einfachen Worten: „Bitte“, „Danke“ und „Nach Ihnen“. Wenn jeder Mensch spüren würde, dass Wertschätzung und Respekt auch im eigenen Leben weiterhelfen, würde sich die Welt gewiss verbessern.

Und wie blicken Sie in die Zukunft?

Mit großer Zuversicht. Dank des Vertrauens vieler Gönner und Stifter, unseres Stiftungskapitals, der Erträge aus Wertpapieren und vor allem unserer großartigen Patinnen und Paten können wir jedes Jahr bis zu 40 Projekte unterstützen. Unsere Stiftung ist auf Dauer angelegt, und wir möchten weiterhin dazu beitragen, dass Ludwigshafen eine Stadt bleibt, in der ein starkes „Wir“ zählt.

Zur Person: Michael Cordier

Der 73-Jährige war mehr als zwei Jahrzehnte Unternehmer in der Stadt (1981 bis 2003), ist verheiratet mit Uschi Cordier, hat zwei erwachsene Kinder und vier Enkel. Das Paar lebt in Friesenheim. Cordier war Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft, dann Vorstand im Marketingverein sowie ab 2010 zehn Jahre lang Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft Lukom. Sein Spitzname: „Mister Ludwigshafen“. Ehrenamtlich engagiert er sich unter anderem als Vorstand der Bürgerstiftung, beim Projekt „Joblinge“ sowie beim Festival des deutschen Films. Zudem ist er Botschafter des Adrem-Jugendtheaters.

Noch Fragen?

Infos über Patenschaften findet man auf der Website der Bürgerstiftung Ludwigshafen unter https://buergerstiftung-ludwigshafen.de/.