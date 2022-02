Ich habe da eine Frau kennengelernt. Nein – nicht in echt. Im Film, der letztes Jahr beim Festival auf der Parkinsel lief: „Wer wir waren“. So ist mir Sylvia Earle begegnet. Eine Ozeanografin und Meeresforscherin. Ihre Art vom Meer zu schwärmen, vom Blau, das unser aller Leben beeinflusst, von einer noch lange nicht erforschten Welt, ist beeindruckend. Ihre Liebe zu allen Lebensformen in der Tiefe des Ozeans ist einfach ansteckend.

Sylvia Earle ist eine Umweltaktivistin ohne jede Form von Verbissenheit, so kommt es mir vor. Das gefällt mir. Und das, obwohl sie es als Frau in der Forschung keineswegs immer leicht hatte. „Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über“, heißt es schon im Lukas-Evangelium. Einer dieser Bibelverse, der sich als Sprichwort in unseren Alltag eingeschlichen hat. Merken Sie das nicht auch schnell, wenn Sie Menschen begegnen, was sie antreibt und bewegt? Egal, um was es geht: Steckt Liebe zur Sache dahinter oder ausschließlich zähneknirschende Wut? Antoine de Saint-Exupéry hat einmal gesagt: „Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ Und so lande ich wieder bei Sylvia Earle. Sie ist eine von vielen starken Frauen, die ab 7. März in der Ausstellung „Katharina und ihre Schwestern“ in der Melanchthonkirche zu sehen sein wird. Porträtiert von der Mannheimer Künstlerin Beatrice Andrea Mehlem. Mit Liebe zum Detail. Vielleicht wollen auch Sie eine neue Frau kennenlernen oder gute Bekannte wiedersehen? Die Gelegenheit dazu haben Sie vom 7. März bis zum 28. April: www.amlutherplatz.de.

Die Autorin

Bärbel Bähr-Kruljac (59) ist Religionspädagogin und in der protestantischen Kirche Ludwigshafen am Lutherplatz für Bildung und Kultur zuständig.