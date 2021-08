Einer Streifenwagenbesatzung ist am Montag gegen 22 Uhr in der Kriemhildstraße im Stadtteil Edigheim ein wankender und stark blutender Mann aufgefallen. Die Beamten sprachen ihn an und kontrollierten nach eigenen Angaben die Personalien des Verletzten. Der Mann berichtete, dass er geschlagen und sein Geld geraubt worden sei. Genauere Angaben machte er nicht. Er wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Zeugen, sich zu melden. Wer hat im Bereich Kriemhildstraße etwas beobachtet? Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.