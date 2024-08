Was Helene Fischer für den Schlagerbereich ist, ist Raphaela Gromes für das Genre Klassik. Ihre Alben erschienen alle in den Top 10 der deutschen Klassikcharts und wurden vielfach ausgezeichnet. Die 33-Jährige tritt in den wichtigsten Konzertsälen und auf den größten Festivals Europas auf – wie im November im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen. Mit Reinhard Franke hat sie über ihre Kunst gesprochen – und über die anderer Frauen.

Frau Gromes, Ihr aktuelles Album „Femmes“ würdigt berühmte Opernfiguren und herausragende Komponistinnen aus neun Jahrhunderten Musikgeschichte: von Hildegard von Bingen über Clara Schumann bis zu Billie Eilish. Wie kamen Sie auf diese Idee?

Schon