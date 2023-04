Das Standesamt Ludwigshafen ist laut Stadtverwaltung am Mittwoch, 26. April, wegen einer Fortbildungsveranstaltung geschlossen. Dienstleistungen sowie Termine zur Einbürgerung und zur Staatsangehörigkeitsfeststellung sind davon nicht betroffen. Am Donnerstag, 27. April, stehen die Dienstleistungen des Standesamts wieder in Gänze zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.