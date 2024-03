Stainless Quo und Sissis Top: Das sind zwei Tribute-Bands, die in Wahrheit eine sind und an einem Abend zwei Shows spielen. Die eine hält die Musik der britischen Rock-Veteranen Status Quo lebendig, die andere die der amerikanischen Bartträger ZZ Top: am Samstag, 6. April, 20 Uhr, im Bürgerhaus Ludwigshafen-Oppau. Karten gibt es bei Lotto Osieka, Telefon 0621 651179.