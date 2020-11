Die Sanierung der Giulinibrücke (B 44) bei Rheingönheim geht schneller voran, als vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) geplant. Daher stehen schon jetzt die beiden Vollsperrungen der Brücke an – ursprünglich waren sie für Ende November/Anfang Dezember vorgesehen. Erforderlich ist die Sperrung, weil die 240 lange Brücke, die 1969 gebaut wurde, mit 32 neuen Stahlstützen versehen wird. Die Stützen werden nun an die Fahrbahn angepresst: und zwar in der Nacht von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 6 Uhr, sowie eine Woche später vom 20. November, 21 Uhr, bis 21. November, 6 Uhr. Jetzt am Freitag ist die Fahrtrichtung Ludwigshafen an der Reihe. Dann wird eine Umleitung mit der Abfahrt kurz vor der Brücke ausgeschildert. Sie führt über den Kaiserwörthdamm und dann wieder auf die B 44. Am 20./21. November ist die Fahrtrichtung Speyer an der Reihe. Dann wird der Verkehr über die Rheingönheimer Straße, Hauptstraße und den Giuliniplatz geführt. Die Sanierung der Giulinibrücke begann Ende August und kostet knapp eine Million Euro. Die zusätzlichen Stützen sollen dafür sorgen, dass die Brücke noch rund 15 bis 20 Jahre genutzt werden kann. Auf der Strecke sind täglich rund 34.000 Fahrzeuge unterwegs. Von den Arbeiten haben die Pendler wenig mitbekommen, da sie überwiegend unterhalb der Brücke stattfanden. Dafür wirkt sich die Sanierung der B 44 zwischen dem Rheingönheimer Kreuz und dem Giulini-Knoten auf den Verkehr aus. Hier werden die vier Fahrspuren für 2,2 Millionen Euro saniert.