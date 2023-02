Christinnen aus über 150 Ländern laden am Freitag, 3. März, zu ökumenischen Gottesdiensten anlässlich des Weltgebetstages ein. Unter dem Motto „Glaube bewegt“ beteiligt sich in Ludwigshafen rund ein Dutzend Gemeinden.

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen in der Bewegung des Weltgebetstags. Gemeinsam beten und handeln sie dafür, dass Frauen und Mädchen in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. Auf allen Kontinenten wird der gleiche Gottesdienst von Gemeinden unterschiedlicher Konfessionen gefeiert. Auch Männer seien zur Teilnahme an der vor 130 Jahren initiierten ökumenischen Bewegung eingeladen, betont Constanze Bruhn, ehrenamtliche Vorsitzende der evangelischen Frauenarbeit in Ludwigshafen.

Der Weltgebetstag wird alljährlich von Frauen aus einem anderen Land vorbereitet und am ersten Freitag im März global begangen. In diesem Jahr haben taiwanesische Christinnen Gebete, Lieder und Texte für den besonderen Tag verfasst. Die meisten der rund 23 Millionen Taiwaner praktizieren einen Volksglauben, der daoistische und buddhistische Einflüsse vereint. Christen machen nur vier bis fünf Prozent der Bevölkerung aus.

Die katholischen, evangelischen und auch mennonitischen Frauen aus vielen Gemeinden in Ludwigshafen feiern am 3. März ökumenische Gottesdienste. Die Termine: Gartenstadt: St. Hildegard, 19 Uhr; St. Bonifaz, 15 Uhr Gottesdienst; Rheingönheim: St. Joseph, 19 Uhr; Maudach: Martinskirche, 18.30 Uhr; Mundenheim: St. Sebastian, 17 Uhr; Mitte: im geheizten Gemeindesaal von St. Ludwig, 17 Uhr; Friesenheim: St. Gallus, 17.30 Uhr; Ruchheim: protestantisches Gemeindehaus, 18.30 Uhr; Oggersheim-Notwende: Jakobuskirche, 19 Uhr; Edigheim: Kirche Maria Königin, 18 Uhr; Oppau: St. Martin, 18 Uhr.