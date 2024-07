Wegen technischer Arbeiten an ihrer Telefonanlage ist die Stadtverwaltung am Freitag, 2. August, von 6 bis 8 Uhr am besten über die Behördennummer 115 erreichbar. Einer Pressemeldung zufolge kann es bei den einzelnen Anschlüssen der Verwaltung bei externen Anrufen zu Störungen kommen. Die Arbeiten werden am Freitag, 9. August, ab 12.30 Uhr fortgesetzt. Dann sollen eingeschränkt auch externe Anrufe möglich sein. Noch am Samstag, 10. August, könne es zu Einschränkungen bei Telefongesprächen kommen.