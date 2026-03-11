Ludwigshafener Wahlberechtigte, die ihre Wahlbriefe für die Landtagswahl (22. März) an die Stadtverwaltung zurücksenden möchten (Postfach 211220, 67012 Ludwigshafen), sollten diese spätestens am Mittwoch, 18. März, zur Post geben. Nur dann sei gewährleistet, dass die Unterlagen rechtzeitig bei der Stadtverwaltung eingehen, heißt es in einer Mitteilung. Die Wahlbriefumschläge für die Landtagswahl müssen nämlich spätestens mit Schließung der Wahllokale am Wahlsonntag um 18 Uhr bei der Stadtverwaltung vorliegen. Wahlbriefe können darüber hinaus bis zum Wahlsonntag um 18 Uhr auch direkt beim Briefwahlbüro im Pfalzbau abgegeben oder beim Behördenbriefkasten der Stadtverwaltung, Bismarckstraße 25, eingeworfen werden. In den Wahllokalen werden am Wahlsonntag keine Briefwahlunterlagen angenommen.

Im Wahlkreis 36 treten in Ludwigshafen neun Kandidaten an, im Wahlkreis 37 acht Bewerber.