Ab sofort hat die Stadtverwaltung Ludwigshafen einen eigenen Podcast. „Ludwigshafen, schon gehört? – der Podcast der Stadtverwaltung“ werde regelmäßig Mitarbeiter und deren Arbeit vorstellen sowie einen Blick hinter die Kulissen der Verwaltung geben, heißt es in einer Presseerklärung. In der ersten Folge ist demzufolge Jutta Steinruck (SPD) zu Gast und erzählt in dem rund halbstündigen Podcast über ihren Alltag als Ludwigshafener Oberbürgermeisterin. Verfügbar sind die jeweiligen Podcasts auf www.ludwigshafen.de oder auch auf dem YouTube-Kanal der Stadtverwaltung.