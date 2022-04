Weil viele verpflichtende Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz mittlerweile entfallen sind – unter anderem die Homeoffice-Pflicht – will auch die Ludwigshafener Stadtverwaltung wieder zunehmend zurückkehren zum Arbeiten in Präsenz. Das teilte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) auf der Stadtratsitzung am Montag mit. „Die Verwaltung ist immer zu erreichen“, beantwortete sie dabei eine Nachfrage des CDU-Fraktionsvorsitzenden Peter Uebel, dem offenbar entsprechende Beschwerden zu Ohren gekommen waren. „Über die Behördennummer 115 erhalten die Bürger einen direkten Zugang zu Auskünften über Leistungen der Verwaltung“, sagte Steinruck. Auch würden Anfragen über diese Nummer an die Verwaltungsbereiche weitergeschickt, sollte dies notwendig sein. „Viele Fragen können unter der 115 jedoch beantwortet werden“, betonte die OB. Wahr sei allerdings auch, dass der coronabedingte Krankenstand in manchen Abteilungen der Stadtverwaltung nach wie vor hoch ist.

Die Corona-Inzidenz lag in Ludwigshafen am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 481,0, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 545,4. Dem LUA zufolge gibt es im Ludwigshafener Stadtgebiet derzeit 3609 aktuelle Corona-Fälle, für den Rhein-Pfalz-Kreis werden 3706 gemeldet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 8,56.