Für die Öffnung des Ludwigshafener Freibads am Willersinnweiher gibt es noch keinen Termin. Wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) dem Stadtrat am Montag erläuterte, fehle bisher ein rechtlicher Rahmen durch eine Landesverordnung. Klar sei aber, dass der Zugang zum Bad neu geregelt werden müsse. „Wir vermuten, dass nicht mehr als 400 Besucher gleichzeitig im Bad sein dürfen“, sagte Steinruck. Für die Badegäste soll es deshalb ein Online- Reservierungsverfahren geben. Der Badbesuch soll zeitlich begrenzt werden. Vorstellbar sei ein Badbetrieb in zwei bis drei Schichten. Außerdem brauche die Stadt zusätzliches Security-Personal und mehr Reinigungskräfte.

