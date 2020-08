Die Stadt geht mit ihrer neuen, seit August geltenden Dienstvereinbarung zum mobilen Arbeiten nach eigenen Angaben einen weiteren Schritt in die Zukunft. „Als Arbeitgeberin bietet die Stadtverwaltung den Beschäftigten somit den notwendigen Rahmen, noch flexibler arbeiten zu können und bringt sich damit aktiv und engagiert auch für Umwelt, Mobilität, Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf ein“, erklärt dazu Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und ergänzt: „Damit erhöhen wir deutlich unsere Attraktivität, um Fachkräfte weit über die Metropolregion hinaus zu erreichen.“

„Digitalisierung erheblich beschleunigt“

In den zurückliegenden Monaten, die von der Corona-Pandemie geprägt gewesen seien, habe mobiles Arbeiten und Digitalisierung bereits einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit der Mitarbeiter und zur Aufrechterhaltung von Dienstleistungen der Verwaltung geleistet. „Die Digitalisierung in allen Bereichen wurde erheblich beschleunigt. Neu eingeführte digitale Verfahren werden wohl kaum zurückgedreht. Telefon- und Videokonferenzen sowie mobiles Arbeiten gehören mittlerweile zum Alltag“, berichtet Anne Niedecken, Bereichsleiterin Organisation und Weiterentwicklung. Die Erfahrungen der Bereiche und des Personalrats seien in die neue Dienstvereinbarung „Mobiles Arbeiten“ eingeflossen.

„Aus Sicht der Bürgern denken“

Grundsätzlich, so sieht es die zwischen der OB und dem Personalrat getroffene Vereinbarung vor, soll mobiles Arbeiten ermöglicht werden, wenn die Tätigkeit und die Person geeignet sind und die dienstlichen und betrieblichen Interessen dies erlauben. Gleichzeitig treibe die Verwaltung die Digitalisierung von Verwaltungsservices insgesamt voran. Dafür würden Dienstleistungen aus der Sicht der Bürger und Kunden gedacht und gestaltet. Das Online-Zugangs-Gesetz (OZG) des Bundes setze zudem Rahmen und Ziele zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen: Bis Ende 2022 sind rund 575 Dienstleistungen auf Ebene des Bundes, des Landes und der Kommunalverwaltungen umzusetzen. „Die Stadt arbeitet hier als Referenzkommune in Rheinland-Pfalz eng mit dem Land und der Metropolregion Rhein-Neckar zusammen. In Digitalisierungslaboren werden mit allen Beteiligten auch aus Kundensicht neue Prototypen entwickelt. Die Verwaltung soll künftig schneller und kundenorientierter arbeiten können“, so Niedecken.

Noch Fragen?

