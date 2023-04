Michael Steitz (60) ist am Mittwoch mit großer Mehrheit für zwei Jahre zum neuen Vorsitzenden des Personalrats der Stadtverwaltung gewählt worden. Er vertritt damit federführend die Interessen von rund 4000 Beschäftigten. Der gelernte Kfz-Mechaniker hat sich zum Verwaltungsfachwirt weitergebildet und wohnt mit seiner Lebensgefährtin in der Gartenstadt. Bereits seit 1978 arbeitet er bei der Stadt. Er folgt auf Stefan Limburg (59), der das Gremium seit 2017 führte. Limburg lebt mit seiner Frau ebenfalls in der Gartenstadt und gehört dem 21-köpfigen Personalrat – elf Frauen, zehn Männer, insgesamt sieben davon freigestellt – noch bis Jahresende an. Danach beginnt sein Ruhestand. Steitz wolle er bis dahin mit Rat und Tat zur Seite stehen, sagte Limburg. Steitz, bisher stellvertretender Vorsitzender und Vater von zwei erwachsenen Kindern (19 und 26 Jahre alt), ist gebürtiger Ludwigshafener und hat mehrere berufliche Stationen bei der Stadtverwaltung durchlaufen. Einer seiner Schwerpunkte sei es nun, die Haushaltskonsolidierung der hoch verschuldeten Stadt im Sinne der Belegschaft zu begleiten. Aktuell sind rund 330 Stellen in der Verwaltung unbesetzt. Neuer Vize-Vorsitzender des Personalrats ist Alexander Fuhrmann (50).