Trotz massiver Sparvorgaben durch die Kommunalaufsicht ADD wird es bei der Stadtverwaltung keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Stefan Limburg, Vorsitzender des Personalrats der Stadtverwaltung, haben am 25. Januar eine entsprechende Dienstvereinbarung unterzeichnet. „Die notwendigen Maßnahmen stellen eine Herausforderung an alle Mitarbeiter unserer Verwaltung dar. Umso wichtiger ist es, diesen Weg gemeinsam und mit vereinten Kräften zu gehen, damit die Verwaltung wieder mit weniger Einschränkungen ihre Aufgaben wahrnehmen kann und die Mitarbeiter entlastet werden“, heißt in der Vereinbarung.

Dank an den Personalrat

„Wir sind uns bewusst darüber, dass die geforderten Sparmaßnahmen mit weiteren Einschnitten einhergehen werden und dies auch für unsere Mitarbeiter, die ohnehin schon an der Belastungsgrenze und darüber hinaus arbeiten, eine sehr belastende Situation ist. Wir werden im Zuge der weiteren Haushaltskonsolidierung insbesondere auch Verwaltungsstrukturen überprüfen. Angesichts dessen möchten wir unseren Mitarbeiter ganz deutlich sagen, dass niemand in Sorge um seinen Arbeitsplatz sein muss. Wir werden auch diese Herausforderung zusammen bewältigen“, erklärte Steinruck. Sie bedankte sich beim Personalrat, dass es trotz der schwierigen Ausgangslage gelungen sei, sich auf einen gemeinsamen Weg zu verständigen.

„Wichtiges Signal“

„Als Personalrat sehen wir durchaus die Zwänge, mit denen sich die Verwaltungsführung durch die geforderten Einsparmaßnahmen auseinandersetzen muss. Gleichwohl darf die Haushaltskonsolidierung nicht noch mehr auf dem Rücken der Kollegen ausgetragen werden. Die Unterzeichnung der Dienstvereinbarung ist ein wichtiges Signal in die Mitarbeiterschaft, um Sorgen und Ängste zu nehmen. Wir als Personalrat werden den Konsolidierungsprozess aufmerksam und kritisch begleiten“, kündigte Limburg an. Mit rund 4000 Mitarbeitern ist die Stadtverwaltung einer der größten Arbeitgeber Ludwigshafens.