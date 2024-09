Das 20. Herbst- und Stadtteilfest wird am Samstag, 28. September, von 12 bis 18 Uhr in der Ernst-Reuter-Siedlung gefeiert. Auf dem Wiesengelände der Evangelischen Jugendfreizeitstätte an der Sachsenstraße 56 werden nicht nur Speisen und Getränke angeboten, sondern auch ein Bühnenprogramm.

GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet und Ortsvorsteher Andreas Rennig ( SPD) eröffnen das Herbst- und Stadtteilfest in der Gartenstadt um 12.15 Uhr. Neben Schulen und Kindergärten haben sich wieder viele weitere Einrichtungen und zahlreiche Ehrenamtliche an der Ausrichtung des Stadtteilfests beteiligt, das vom Netzwerk Ernst-Reuter-Siedlung mit Unterstützung der GAG veranstaltet wird. Auf die Kinder warten wieder viele Spiel- und Bastelangebote.

Auf der Bühne wird durchgehend bis zum Festende um 18 Uhr Unterhaltung geboten. Nach der Eröffnung und dem Tanz-Auftritt des GAG-Maskottchens „Blinkie Blue“ präsentiert die Gruppe Music 4 Benefit Rock- und Pop-Oldies. Danach stimmt der Chor One Voice mit herbstlichen Liedern auf die Jahreszeit ein. Nach der Tanzperformance der Kinder der katholischen Kita St. Hedwig findet eine Hundevorführung der Polizei statt. Mit kurzen Auftritten tanzen und singen weitere Kindergruppen aus dem Stadtteil.

Um 17 Uhr stellt sich der Arbeitskreis „Wir für die Ernst-Reuter-Siedlung“ und seine Aktivitäten vor. Ein weiterer Programmpunkt ist die Verabschiedung von Benno Biedermann. Der langjährige Projektleiter des Quartiersmanagements in der Siedlung und Teamleiter der GAG-Mieterberatung wird in den Ruhestand verabschiedet. Er hat in den vergangenen 35 Jahren die Mieterberatung der Wohnungsbaugesellschaft GAG mit aufgebaut. Als seine Nachfolgerin wird Anne Kunz vorgestellt.

Das gesamte Programm gibt es online unter www.gag-ludwigshafen.de.