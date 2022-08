Die beiden aktuellen Führungen der Reihe „Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher zeigen ihren Stadtteil“ des Marketingvereins Ludwigshafen führen am 5. August, 16 Uhr, durch Maudach und am 9. September, 18.30 Uhr, durch das Schlachthofviertel.

Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) stellt das Maudacher Schloss und die dortige Jubiläumsausstellung vor. Treffpunkt ist im Schlosshof. Nord-Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD) widmet sich mit seinem Rundgang durch das Schlachthofviertel dem kleinsten Stadtteil West. Treff- und Startpunkt ist der Bunker am Rudolf-Hoffmann-Platz. Anmeldungen nimmt die Tourist-Info, Berliner Platz 1, telefonisch unter 0621 512035 und 512036 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro.