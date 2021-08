Die kostenfreie Reihe „Ortsvorsteher zeigen ihren Stadtteil“ des Marketing-Vereins Ludwigshafen geht am Donnerstag, 9. September, 14.30 Uhr, im Stadtteil Oggersheim weiter.

Der Rundgang mit Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) startet vor dem Oggersheimer Rathaus am Schillerplatz, führt entlang der Stadtmauer, zur protestantischen und zur Wallfahrtskirche, geht weiter zum Josef-Queva- und Merianpark, streift Skulpturenweg und Schillerhaus. Den Abschluss bildet Mayers Brauhaus. Alle Gebäude können bei der Stadtteilführung nur von außen besichtigt werden.

Am Mittwoch, 15. September, 15 Uhr, führt Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) durch Friesenheim. Er befasst sich dabei eingehend mit Historie und Gegenwart der Bauernwiesenstraße in seinem Stadtteil. Treffpunkt ist am Otto-Buckel-Platz. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl sind auch für die beiden kostenfreien Termine Voranmeldungen erforderlich.

Anmeldung



Wer teilnehmen will, kann sich per Telefon unter 0621/512036 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com für die Touren anmelden.