Für 2,5 Millionen Euro will die Stadtverwaltung eine neue Stichstraße im Stadtteil West bauen. Die Erschließungsstraße soll dazu dienen, das geplante Gewerbegebiet „Südlich Frankenthaler Straße“ bauen zu können und dann an das vorhandene Straßennetz anzubinden. Die neue Straße soll rund 200 Meter lang und elf Meter breit werden. Sie erstreckt sich von der Bayreuther Straße im Westen bis zum östlich gelegenen Schlittweg. Langfristig soll auch die Bayreuther Straße nach dem Abriss und Neubau der dortigen Wohnblöcke zwischen der Bliesstraße und der Kopernikusstraße ausgebaut und zu einer Durchgangsstraße werden. Die neue Stichstraße für das Gewerbegebiet soll über einen geplanten Kreisverkehr angebunden werden. Im Frühsommer sollen die Vorbereitungsarbeiten starten. Baubeginn für die neue Trasse soll 2025 sein. Nachdem der zuständige Ortsbeirat Nord zugestimmt hat, gab’s am Montag auch vom Stadtrat dafür grünes Licht.