In der Kindertagesstätte in der Von-Weber-Straße haben Unbekannte zwischen Freitag 16.30 Uhr und Montag 6.45 Uhr eine Fensterscheibe eingeworfen und stiegen in die Kita ein. Laut Polizei wurde nach bisherigem Sachstand nichts gestohlen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.