Ein 16-Jähriger hat gegen 15 Uhr mehrmals mit einer Schreckschusswaffe auf einen Gleichaltrigen geschossen, der in der Pfalzgrafenstraße zu Fuß unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Täter anschließend, konnte aber gegen 16.30 Uhr in Oggersheim festgenommen werden. Die Ermittlungen zum Motiv des Jugendlichen sowie den Hintergründen der Tat laufen noch. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Der 16-Jährige auf den geschossen wurde, ist den Beamten zufolge nicht verletzt worden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.