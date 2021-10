Ein Angebot rund um die Uhr für Menschen in ausweglosen Situationen wird es in absehbarer Zeit nicht im Stadtteil Nord geben. Auf die entsprechende Anfrage von Bernhard Wadle-Rohe (Linke) im Ortsbeirat informierten Johanna Surrey und Susanne Götz vom Haus der Diakonie, dass es in Ludwigshafen zwar möglicherweise den Bedarf nach einem solchen Angebot gebe. Aber: „Letztlich ist die Finanzierung eines solchen Angebots aber eine politische Entscheidung“, erklärten die beiden Sozialpädagoginnen bei der Sitzung des Ortsbeirats Nördliche Innenstadt.