Der Hemshof in Ludwigshafen wird in das Bund-Länder-Programm „Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt“ aufgenommen. Das teilte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) mit. Die Stadt kann damit Fördermittel aus dem Bereich der Städtebauförderung beantragen.

„Die vorgelegten Bewerbungsunterlagen haben gezeigt, dass der vorgeschlagene Untersuchungsbereich und die angedachten Maßnahmen der Stadt Ludwigshafen gut in das Programmprofil des Förderprogramms passen“, wird Michael Ebling in einer Pressemeldung des Ministeriums des Innern und für Sport zitiert. Ziel sei es, die Lebensqualität im Quartier zu steigern, auch unter dem Aspekt der Umweltgerechtigkeit. „Nun stehen zunächst vorbereitende Untersuchungen im Mittelpunkt, doch erste wichtige Baumaßnahmen sind bereits möglich“, so der Innenminister.

Zu den vorbereitenden Untersuchungen gehört laut Innenministerium die Erarbeitung eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts, das die gesamtstädtische Entwicklung berücksichtigt, an bestehende Ansätze anknüpft und unter Beteiligung der Bewohnerschaft entsteht.

Die Förderung erfolgt im Rahmen der Landesinitiative zur Stärkung der Investitionsfähigkeit der Oberzentren und der großen Mittelzentren. Das Land fördert bis 2029 Projekte mit bis zu 90 Prozent.