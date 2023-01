Die Ludwigshafener Stadtspitze plant, das Haushaltsdefizit von 98 Millionen Euro auf 29 Millionen zu reduzieren. Erreicht werden soll dies mit umfangreichen Einsparungen in nahezu allen Bereichen der Verwaltung sowie mit der Verschiebung von Projekten, wie etwa Schulsanierungen. Zudem sollen Gebühren erhöht werden, beispielsweise fürs Anwohnerparken. Auch städtische Einrichtungen wie zwei Stadtteilbibliotheken sollen geschlossen werden. Die Öffnungszeit des Freibads soll verkürzt werden, um Energiekosten zu sparen. Stellen in der Verwaltung sollen nicht besetzt werden. Die Sparliste mit den Vorschlägen der Verwaltung umfasst insgesamt neun Seiten und ist nun ins digitale Informationssystem des Stadtrats gestellt worden. Vorgestellt wird diese Liste von der Verwaltungsspitze am Montag in der Stadtratssitzung. Die Fraktionen sollen danach beraten, was davon umgesetzt wird und im Februar das Sparprogramm beschließen. Hintergrund: Die Finanzaufsichtsbehörde ADD hatte von der Stadt Ludwigshafen gefordert, ihr Defizit im Haushalt 2023 deutlich zu reduzieren. Andernfalls werde der Haushalt nicht genehmigt.