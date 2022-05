Nach der Radtour durch das Maudacher Bruch führt die zweite Exkursion im Mai in der Reihe „Mehr Lust auf Ludwigshafen“ am Freitag, 13. Mai, 15 Uhr, bei einem kostenfreien Stadtrundgang zum Ludwigsplatz. Der Rundgang verspricht laut Lukom fachkundige Erläuterungen zum Ensemble der Skulpturen und Brunnen auf dem üppig begrünten Platz. Dort werde sich die erfahrene Expertin Ursula Dann einzelnen Exponaten widmen. Eventuell werde der Rundgang noch in Richtung Rathaus erweitert.

Partner Hack-Museum

Die Veranstaltungsreihe „Mehr Lust auf LU“ ist ein Projekt der Tourist-Info. Partner des Stadtrundgangs ist das Wilhelm-Hack-Museum mit seiner „Draußen-Führungen“ der Reihe „Im Gehen sehen“. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter Telefon 0621 512035 oder -36 erforderlich. Treffpunkt ist auf dem Platz der Deutschen Einheit vor der Rhein-Galerie am oberen Ende der Stufen zum Rheinufer.