Mehrere Stadtrundgänge durch Ludwigshafen können ab sofort mit der App „LUdigital“ abgerufen werden. Das hat die Marketinggesellschaft Lukom mitgeteilt. Zu finden sind diese unter der Rubrik „Tourismus“ im Menü „Stadtrundgänge“. Dort gibt es laut Lukom sowohl einen kompakten Skulpturen-Rundweg als auch den deutlich längeren und daher in zwei Abschnitte aufgeteilten Rhein-Walk. Die Touren werden mit einer Übersichtskarte und Informationen zu den Sehenswürdigkeiten angezeigt. Der Skulpturenweg startet am Platz der Deutschen Einheit und soll damit laut Lukom auch für Schiffstouristen attraktiv sein, die am dortigen Anleger ankommen. Inhaltlich geht es um die Skulpturen auf dem Ludwigsplatz, darunter das Regenmännlein und der dort neu platzierte Große Tiger. Wie der Name schon sagt, führt der Rhein-Walk direkt am Flussufer entlang. Wer die drei Rundgänge lieber mit einem gedruckten Heft macht, findet laut Marketinggesellschaft den Führer „Ludwigshafen to go“ in der Tourist-Information am Berliner Platz.