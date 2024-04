Die Partei „Bündnis Deutschland“ wird nicht bei der Ludwigshafener Stadtratswahl am 9. Juni dabei sein, wie ihr Sprecher, Timo Weber (46, Oppau) erklärt. „Unser Ziel war es, auf dem Wahlzettel zu stehen und den Wählern ein freiheitlich-bürgerliches Angebot zu machen. Am Montag um 18 Uhr endete die Frist für die Abgabe aller Wahlunterlagen bei der Stadt. Für die Zulassung hätten wir allerdings 250 Unterstützer-Unterschriften sammeln müssen. Da wir uns sehr spät für die Teilnahme an der Stadtratswahl entschieden haben, konnten wir leider nicht mehr rechtzeitig die benötigten Unterschriften sammeln. Wir werden deshalb nicht auf dem Wahlzettel für die Stadtratswahl aufgeführt sein“, so Weber. „Wir führen unseren Wahlkampf dennoch fort, allerdings mit dem Schwerpunkt auf die Europawahl. Als sogenannte privilegierte Partei für die diesjährige Europawahl sowie für die Bundestagswahl nächstes Jahr sei das „Bündnis Deutschland“ von der formalen Vorgabe der Unterstützer-Unterschriften befreit und werde damit definitiv bei der Europawahl 2024 und der Bundestagswahl 2025 in Ludwigshafen antreten.